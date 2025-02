Emma Dante con ’Re Chicchinella’

È una favola che racconta l’animo umano cui il grottesco e la poesia barocca sono al servizio di una storia intrisa di avidità e ipocrisia, narrata col tocco originale di una tra le più interessanti drammaturghe italiane contemporanee. Emma Dante torna protagonista della stagione del Teatro Galli con Re Chicchinella, spettacolo scritto e diretto dalla regista e coprodotto dal Piccolo Teatro di Milano, in scena sul palcoscenico riminese martedì (sipario alle 21, turno D).

Re Chicchinella chiude la trilogia firmata da Emma Dante ispirata ai racconti de Lo cunto de li cunti ovvero lo trattenemiento de peccerelle, la celebre raccolta di novelle in lingua napoletana scritta nel 1634 da Giambattista Basile. Re Chicchinella racconta la storia di un re che si ritrova malato, solo e senza più speranze, circondato da una famiglia anaffettiva e glaciale che ha un solo scopo, ricevere un uovo d’oro al giorno. L’animale vive e si nutre, divorando lentamente le viscere del re, fino a quando non si scopre che per il mondo il re e la gallina sono la stessa cosa.

