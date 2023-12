Emmebi montaggi cerca un operaio per infissi

La Emmebi montaggi di Santarcangelo cerca un operaio serramentista per la realizzazione e l’installazione di infissi e di serramenti in alluminio. Si richiedono preferibilmente esperienza e formazione in ambito metalmeccanico, patente B, auto propria. Il contratto di assunzione previsto è a tempo determinato con orario a tempo pieno (dalle 6.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 15.30).

Per un’altra ditta, sempre con sede a Santarcangelo, che opera nell’ambito metalmeccanico legato all’edilizia, si sta cercando un impiegato amministrativo addetto al ciclo passivo (dettaglia nell’annuncio). Richiesta minima esperienza pregressa maturata nella mansione. Contratto di lavoro con orario a tempo pieno e a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione definitiva. Annunci rivolti ad ambosessi. Candidature con Spid o Cie sul portale regionale ‘Lavoro per te’.