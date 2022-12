Emporio, una montagna di doni

Gara di solidarietà all’emporio solidale di Santarcangelo. Con il gruppo CiViVo Vèn eulta si traccia il primo bilancio delle donazioni arrivate all’emporio per le famiglie più in difficoltà. L’azienda MyO di Poggio Torriana ha regalato 250 pacchi, il servizio Taxi amico li ha consegnati alla casa protetta Angela Molari, a parrocchie e conventi di Santarcangelo. Sono invece 500 i buoni spesa donati dai volontari di Sant’Ermete Aceto Rosso e dall’associazione Club Vivere insieme, mentre quelli regalati dall’azienda Best Medical ammontano a 300 euro. Stesso ammontare anche dei prodotti devoluti dal Vespa club Santarcangelo. Altre donazioni sono arrivate dall’Asd Santarcangelo Volley, da Famiglie in cammino, Città Viva e da una 30ina di privati. Alla Casa di Babbo Natale sono stati raccolti 250 giocattoli, mentre continua fino al 6 gennaio l’iniziativa Svuota il cesto di Natale.