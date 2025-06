Emy lotta per la vita: "C’è un’ultima speranza"

"Una terza operazione al cervello per continuare a vivere". Recita così la raccolta fondi avviata sulla piattaforma Gofoundme da Patrizia Caccavale, 44 anni, affetta da un tumore al cervello e dal compagno Giuseppe Palmese di 46. Traguardo fissato a 80 mila euro, la cifra che serve per finanziare l’intervento all’Ini di Hannover, uno dei centri medici più all’avanguardia d’Europa. La donna, conosciuta da tutti come Emy, lotta da cinque anni con un cancro al lobo sinistro del cervello e ora, dopo due interventi e 17 cicli di chemioterapia, si trova a fare i conti con una nuova ricaduta che non lascia altra scelta se non quella di un’altra operazione, la terza per lei. Originaria di Napoli, la coppia si è trasferita a Saludecio nel 2014 per seguire il proprio sogno, quello di aprire uno shop online di prodotti alimentari italiani, da commercializzare all’estero. Tutto andava bene, fino al 2020, in piena emergenza Coronavirus, quando ad Emy è stata trovata una massa scura nella parte sinistra del cervello. Da quel momento è cominciata una corsa, condivisa in ogni momento con il compagno di una vita, Giuseppe. "Il primo intervento fu a Napoli, una biopsia, che tolse solo una piccola parte del cancro – spiega Giuseppe Palmese –. Poi tutta la trafila della radioterapia, i farmaci e il resto. All’inizio i medici le avevano dato sei mesi, ma non ci siamo mai dati per vinti e per questo nel 2023 Emy si è sottoposta alla seconda operazione al Bufalini di Cesena". Un intervento che ha richiesto due mesi di attesa, giorni in cui la massa si è ingrossata, rendendo ancora più difficile rimuoverla completamente. "L’operazione è durata 9 ore sarebbe potuta andare meglio – continua Giuseppe –. Quindi ora non ci resta che affidarci ai medici dell’Ini di Hannover per la terza operazione. Un intervento che costa tanto, ma è la nostra ultima spiaggia. Molti ospedali italiani ci hanno negato l’intervento perchè secondo loro non c’è più nulla da fare e solo in Germania si sono resi disponibili". Iniziata da una settimana, la raccolta fondi ha raggiunto i 13 mila euro con 242 donazioni. "La strada ancora è lunga, ma non non ci aspettavamo neppure di racimolare così tanto in poco tempo – conclude –. Abbiamo chiesto anche l’aiuto di Claudio Cecchetto con una mail, Emy è una sua grande fan, così che possa far conoscere a quante più persone la raccolta fondi. Il tempo è poco e non ci resta che affidarci alla solidarietà della gente".

Federico Tommasini