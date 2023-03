Enada, la fiera del gioco guarda al futuro

Da oggi, fino al 16 marzo, torna in fiera Enada Primavera. Anche quest’anno la kermesse, giunta alla sua 36esima edizione, attirerà gli attori dell’industria del gaming e dell’amusement del Sud Europa. All’interno dei padiglioni di Ieg trovano spazio le aziende leader del settore, che per l’occasione presentano i prodotti più performanti e innovativi. Tanti i temi e le riflessioni in agenda. Si parte con l’apertura ufficiale, prevista oggi alle 11, presso il Vision Arena del padiglione C3, dove interverranno il presidente di Euromat Jason Frost, l’amministratore delegato di Ieg, Corrado Peraboni, il presidente di Sapar Domenico Distante.

In seguito, alle ore 12, nello stesso padiglione si terrà il convegno organizzato da Sapar sul tema "Il ruolo strategico della distribuzione territoriale e della filiera nel sistema concessorio italiano". Nel pomeriggio, alle 15, è previsto un altro convegno "La nuova forma del gioco: tra nuovi contenuti, strumenti e pagamenti, si delinea un nuovo settore".

Il meeting è incentrato infatti sull’evoluzione del mondo delle scommesse e dei casinò per soddisfare le mutevoli esigenze dei giocatori.

Tanti poi i contenuti proposti sul tema degli strumenti di fidelizzazione e dei metodi di pagamento senza contatto. Partecipano: Mauro De Fabritiis, fondatore di Mdf Partners; Marco Bedendo, Gaming Machines & Online Casino managing director di Sisal; Marco Castaldo, Ceo di Microgame e Francesco Crudo, Corporate Affair e Regulatory Affairs director di Okto.

Andrea G. Cammarata