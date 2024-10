Enel al lavoro, niente energia elettrica

Si spegne la luce a Riccione. Enel ha previsto interventi sulle linee che comporteranno l’interruzione del servizio elettrico nella giornata di venerdì in alcuni viali della zona Abissinia.

L’intervento degli operai inviati da Enel partirà nella zona di viale San Martino alle 8,30. Le strade dove sarà interrotto il servizio elettrico sono i viali G. Ferraris, San Martino e Armellini. Ad avvertire del disservizio è la stessa amministrazione comunale. Per tutta la mattinata, dalle 8,30 alle 12,30, è prevista l’interruzione della fornitura di energia elettrica per consentire interventi di manutenzione sugli impianti presenti nell’area.

L’interruzione riguarderà i viali già citati, ma solo in parte. In viale Ferraris ad esempio la sospensione del servizio avverrà per i numeri civici che vanno dall’1 al 3, per il 9 e dall’altra parte della strada dal 2 all’8. In viale San Martino si andrà dal numero 72 al 78, 82, e 72a. Infine in viale Armellini i civici interessati andranno dal 2 al 5 e il numero 5.

L’interruzione interesserà solo i clienti serviti in bassa tensione. Durante i lavori, l’erogazione dell’energia potrebbe essere ripristinata temporaneamente, quindi gli impianti devono essere considerati comunque sotto tensione, avvertono dal municipio.