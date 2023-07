Enel potenzierà linee e cabine

Climatizzatori al massimo contro l’afa, ma l’aumento di energia a causa del caldo sta provocando inevitabilmente vari blackout nel Riminese. Per questo Enel andrà a investire 10 milioni di euro (a partire dal termine della stagione) per potenziare le linee. In inverno Enel aveva già predisposto diversi interventi. A Rimini, in occasione del restyling del Parco del mare, era stata potenziata la rete elettrica della zona, sostituendo 30 chilometri di cavo interrato di media tensione e 35 chilometri di cavo interrato di bassa tensione. Inoltre erano state rifatte 4 cabine secondarie. Altri interventi sono stati realizzati a Cattolica, in occasione del rifacimento del lungomare Rasi Spinelli: sostituiti e potenziati 3 chilometri di linea di media tensione di cavi interrati, mentre a partire del prossimo inverno Enel ha in programma lavori per potenziare gli impianti che alimentano l’area del porto. A Riccione gli interventi hanno riguardato 45 cabine secondarie. A Bellaria infine, in zona lungomare, l’azienda ha potenziato 5 chilometri di linee di media e bassa tensione.

Ciò nonostante si stanno registrando vari blackout a causa dell’aumento di utilizzo di energia, che in alcuni hotel è raddoppiato rispetto al consentito. Enel ha previsto per i prossimi tre anni numerose nuove linee in media e bassa tensione per un totale di più di 200 chilometri di estensione. Al termine dell’estate verrà avviato l’intervento di potenziamento all’impianto primario di Riccione mare.