Enel stacca la spina agli hotel: è polemica

Al buio, chiusi in camera o seduti a tavola in sala pranzo con il piatto tristemente vuoto. "E’ quello che vogliono che accada qui, a due passi da viale San Martino il prossimo 20 giugno". Stelio Bossoli è un albergatore con due strutture alberghiere, il Tulipe e il Nazionale, in zona Abissinia.

Martedì mattina si presentano alla porta gli addetti Enel per consegnare un avviso. Nel foglio si fa presente la necessità di staccare la corrente dalle 8,30 del mattino alle 16 nel pomeriggio per lavori sulla linea. A essere interessate sono tre viali: Colombo, Volta e Vespucci, con diversi numeri civici per viale. "Siamo a ridosso di viale San Martino, in piena zona turistica tanto che qui insistono anche strutture alberghiere che già oggi accolgono centinaia di persone in un mese di giugno partito in sordina che non sta regalando pienoni negli alberghi e in spiaggia. Mi dicono che devono staccare la luce per ‘attaccare’ un condominio in costruzione che non verrà finito, a quanto pare, in estate, ma dopo la stagione. Per questo tipo di lavoro – spiega Bossoli – le mie strutture dovranno stare al buio per sette ore e mezza. Stiamo parlando di hotel con almeno un centinaio di persone ospitate. Come pensano che potremo far fronte alle colazioni ed anche al pranzo? Non devo fornirgli alcun servizio? I turisti non devono mangiare? Mi sembra una follia procedere con lavori che comportano queste conseguenze in piena stagione".

I problemi sarebbero molteplici questo anche perché l’area coinvolta dal disservizio è turistica e non residenziale. In altre parole ci sono persone accolte in strutture ricettive e non solo residenti che al mattino lasciano casa per recarsi al lavoro e tornare alla sera. "Ho un cliente in carrozzina che soggiorna in una stanza al terzo piano. Lo devo murare in stanza per un’intera giornata senza la possibilità di usare l’ascensore? Ho provato a chiedere ai tecnici di Enel di spostare l’intervento a fine stagione, ma hanno detto no. Potrebbero spostarlo di qualche settimana, ma non cambierebbe nulla, anzi sarebbe peggio. La realtà è che in piena stagione turistica non si può pensare di fare interventi di questa portata". Martedì si prospetta un giorno ‘nero’ per Bossoli che non vuole arrendersi. "Mi appello anche al Comune affinché faccia qualcosa per evitare che clienti e turisti subiscano questo disservizio".

Andrea Oliva