Energia interrotta in otto vie della città

Interruzione dell’energia elettrica in otto vie della città il prossimo mercoledì, dalle 14 alle 16,30. La forniture di energia elettrica verrà interrotta in viale Toscana in diversi civici fino al 70X. Poi stessi disagi in via Malta dal civico 3 al 3; in via Cagliari dal 15 al 23; viale Lucca nei primi numeri civici; stessa cosa in via Arezzo da 2 a 4; due civici in viale Chiusi e uno in via Pistoia. L’interruzione interesserà solo i clienti alimentati dalla bassa tensione.