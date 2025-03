Energia sostenibile, pronto piano ad hoc

Un Piano d’azione per l’energia sostenibile e il clima da realizzare in 16 passi. Quello approvato dal consiglio comunale prevede interventi di forestazione urbana e desigillazione dei suoli, anche nelle aree centrali della città, il rafforzamento della rete ecologica lungo il Rio Melo e il Torrente Marano, manutenzione dei corsi d’acqua e difesa della costa, incentivi per efficientamento energetico e soluzioni basate sulla natura nel nuovo Piano urbanistico generale. "Le azioni non sono solo sogni ma impegni concreti - dice l’assessore Christian Andruccioli -, in quanto molte di queste sono già in fase di realizzazione".