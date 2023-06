Energy Boat" riparte, aperitivo e dj set in mare per l'estate"

Si leva l’ancora: a partire da domani, e per tutti i sabato pomeriggio dell’estate, tornerà a navigare, lungo la costa bellariese, la motonave "più carica di energia dell’estate". Ovvero la Super Tayfun, per l’occasione ribattezzata "Energy Boat", che ripropone come la scorsa estate l’aperitivo itinerante in mare con dj set a bordo, per un pomeriggio all’insegna del divertimento. Oltre che i balli a bordo l’Energy Boat coinvolgerà nelle danze anche migliaia di turisti sulla spiaggia, nelle sue varie zone di attracco.