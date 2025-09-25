Ennesima rissa fuori dalla stazione. Tre in manette e un agente ferito

Non c’è pace per la stazione di Rimini. L’altra sera la piazza antistante i binari si è trasformata di nuovo in un ring improvvisato: tre persone – due africani di 48 e 30 anni e una ragazza italiana di 24 – sono finite in manette dopo una rissa che ha costretto la polizia locale a intervenire con la forza. Gli agenti in borghese della squadra di polizia giudiziaria erano in zona per un servizio di prevenzione, quando si sono trovati davanti alla scena: urla, insulti e mani alzate tra i tre, tutti visibilmente alticci. A peggiorare le cose, la reazione scomposta dei protagonisti, che non si sono risparmiati provocazioni reciproche. Quando la situazione stava per degenerare del tutto, sono arrivate in supporto anche una pattuglia dell’Esercito – già presente in presidio fisso alla stazione – e un’altra unità della polizia locale. Ma fermare i tre non è stato semplice: uno degli uomini ha tentato la fuga spintonando un agente fino a scaraventarlo a terra. Il vigile ha riportato lesioni con 15 giorni di prognosi. Alla fine la rissa è stata domata e i tre fermati sono finiti in arresto per rissa. L’uomo che ha messo le mani addosso all’agente dovrà rispondere anche di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. Dopo il passaggio obbligato al pronto soccorso, tutti e tre hanno trascorso la notte nelle camere di sicurezza del comando, e ieri mattina sono stati sottoposti al processo direttissima davanti al tribunale di Rimini. Secondo alcuni testimoni, nel parapiglia sarebbe spuntato fuori anche un coltello, ma l’arma non è stata rinvenuta dagli agenti. Quello dell’altro ieri è solamente l’ultimo di una lunga serie di episodi in zona stazione, da tempo al centro delle cronache per violenze, spaccio e degrado, oltre che di segnalazioni da parte di residenti, pendolari ed operatori economici, preoccupati da una situazione di insicurezza che specialmente durante il periodo estivo raggiunge il suo apice. La dimostrazione è data da quanto accaduto nei mesi scorsi. A luglio, nel giro di pochi giorni, si erano registrati due fatti gravi: prima l’arresto di un 53enne, accusato di tentato omicidio per aver colpito un uomo con un coccio di bottiglia, lasciandolo gravemente ferito. Poi, il 16 luglio, un 19enne tunisino era stato accoltellato alla coscia, probabilmente per una questione di soldi legata al giro di droga.