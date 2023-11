Ennesimo assalto alla parafarmacia. Il titolare: "È la quindicesima volta"

"Oramai sono abituato, questo è il quindicesimo colpo che subisco". Un commento che la dice lunga sulla rabbia del titolare della parafarmacia "Armonia e salute" di via Praga, che nel pomeriggio di ieri è finita per l’ennesima volta nel mirino di un rapinatore armato di coltello.

L’allarme è scattato attorno alle 16.30, quando un bandito solitario – con il volto parzialmente coperto da un passamontagna – è entrato in azione, approfittando del fatto che in quel momento all’interno della parafarmacia ci fosse solamente il titolare. Quest’ultimo si è ritrovato a tu per tu con il rapinatore che, stando alla ricostruzione, gli avrebbe puntato contro un coltello, costringendolo ad aprire il registratore di cassa. L’uomo non ha potuto far altro che assecondare le richieste del malvivente, consegnandogli l’incasso.

Un bottino ancora da quantificare (ma che dovrebbe aggirarsi attorno ai 300 euro), che il bandito ha fatto sparire nelle tasche, prima di dirigersi in fretta e furia verso la porta, fuggendo a piedi. Non è chiaro se ad attenderlo nei paraggi ci fosse un complice a bordo di qualche mezzo o se il rapinatore fosse completamente solo. Sta di fatto che è riuscito a far perdere le proprie tracce, volatizzandosi nel nulla, prima che sul posto giungessero a sirene spiegate le pattuglie della polizia di Stato. Gli agenti hanno dato immediatamente avvio ai rilievi per la ricostruzione della dinamica e si sono messi all’opera alla ricerca di possibili elementi che possano consentire di risalire all’identità del malvivente. è stata raccolta la testimonianza del titolare della parafarmacia che ha ripercorso le fasi concitate della rapina avvenuta all’interno dell’esercizio al civico 38 di via Praga e gli attimi in cui il bandito è fuggito. Al setaccio i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona nella speranza che grazie ai filmati sia possibile stringere il cerchio attorno all’autore del colpo.