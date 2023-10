Ennesimo incidente lungo la Santarcangiolese: "Va messo in sicurezza il passaggio pedonale"

Un altro incidente, l’ennesimo. Per i residenti della zona "è necessario trovare una soluzione" per la sicurezza di chi attraversa in quel tratto la via Santarcangiolese, all’incrocio con via Carlo Alberto Dalla Chiesa. Il cartello luminoso che avverte del passaggio pedonale "è stato montato verso la pista ciclabile, anziché verso la strada, ed è coperto dai rami. I lampeggianti non funzionano bene". Diverse le segnalazioni fatte nell’ultimo anno al Comune di Santarcangelo, che rimpalla le responsabilità alla Provincia per la manutenzione della strada, e alla ditta incaricata della segnaletica luminosa.