"Ennio non meritava di morire così"

"Ennio era una brava persona, non meritava di fare questa fine". Ha suscitato un grande, caloroso applauso durante la funzione funebre questa frase pronunciata dal diacono Lanceri, nella chiesa del Sacro Cuore di Bellaria centro. Oltre ai due figli, Andrea (in carrozzina per una indisposizione momentanea) e Patrizia, e ai nipoti, tanti bellariesi e igeani, oltre cento persone, tra le quali molti albergatori e bagnini ’veterani’, hanno dato l’addio ieri pomeriggio a Ennio Quadrelli, l’albergatore 87enne morto il 16 novembre dopo sedici giorni di agonia, causata dall’aggressione che l’uomo aveva subìto a fine ottobre, mentre rientrava nel suo albergo, l’hotel Majestic sul lungomare Pinzon di Igea Marina, struttura che da diversi anni dava in affitto, ma nella quale abitava insieme al figlio.

Tra i presenti il presidente regionale di Federalberghi, Sandro Giorgetti, il nipote del defunto, Mauro Foschi, medico, cui Ennio Quadrelli si era rivolto per chiedere aiuto nei minuti immediatamente successivi alla violenta aggressione, nella quale era stato colpito al capo con il calcio di una pistola, e derubato di alcune migliaia di euro. Quadrelliera stato poi trasportato al pronto soccorso di Cesenatico, dove era rimasto però meno di 24 ore, scegliendo di firmare per essere dimesso in maniera volontaria dal nosocomio. Era ritornato nella sua casa per alcuni giorni, riprendendo a condurre una vita normale, guidando persino la macchina. Ma a distanza di qualche giorno dal pestaggio si era sentito male, erano insorte alcune complicanze, anche se fino alla consegna dell’autopsia non sarà possibile chiarire se fossero collegate all’aggressione.

Personalità aperta, gioviale e istrionica, Quadrelli viene ricordato con commozione da quanti l’avevano conosciuto. "Siamo però preoccupati dalle modalità violente dell’aggressione – dicono alcuni presenti – inedite o quasi per la nostra città". Un altro grande applauso dagli astanti quando il feretro è stato condotto all’esterno della chiesa.

m.gra.