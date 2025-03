Entra in funzione il nuovo Vista-red all’incrocio. Impianto a ‘prova’ di ricorso: "È omologato"

Da domani entra in funzione un nuovo Vista-Red in città. Si tratta dell’impianto che è stato posizionato all’altezza dell’incrocio tra viale Castrocaro e viale Romagna nella direzione sud-nord. L’apparecchio rileverà le infrazioni semaforiche di chi proviene da Cattolica ed è diretto a Rimini. Di fatto il Vista-Red va a completare la dotazione di controllo dell’incrocio dove da anni ormai è attivo un Vista-Red nella direzione contraria.

Il nuovo impianto è stato acceso il 19 di marzo in via sperimentale rilevando le infrazioni, ma senza portare a verbali. Da domani, invece, ogni volta che l’apparecchio si attiverà, il personale del comando dei vigili verificherà gli estremi dell’infrazione ai fini del verbale. "L’impianto fisso per la rilevazione delle infrazioni semaforiche – spiegano dal municipio –, attivo da lunedì su entrambi i sensi di marcia, va ad innalzare la sorveglianza su un incrocio strategico per la circolazione stradale cittadina garantendo più sicurezza in particolare per gli utenti deboli della strada tra cui i numerosi ciclisti che transitano lì per raggiungere il centro e l’importante polo scolastico".

Per chi abbia in animo di presentare ricorso se il postino consegnerà il verbale, dal Comune precisano che "dispositivi elettronici di rilevamento utilizzano apparecchiature omologate, ed hanno l’obiettivo di limitare quelle violazioni al nuovo Codice della strada che possono provocare gravi incidenti per inosservanza della precedenza e delle corsie riservate".