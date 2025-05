Entra in tribunale con un coltello: bloccato al metal detector

In tribunale era arrivato ieri mattina per accompagnare la moglie, chiamata a testimoniare in un procedimento. Peccato però che durante i controlli al metal detector all’ingresso del Palazzo di Giustizia, l’uomo, un 58enne di Santarcangelo, sia stato trovato in possesso di un coltello lungo 18 centimetri riposto all’interno di un borsello (giustificato come per uso agricolo). L’arma bianca è così stata rinvenuta dai militari del servizio Strade Sicure del 7° Reggimento Aves ’Vega’, che prestano servizio in tribunale, e dai cittadini dell’ordine. Proprio il personale dell’esercito è quindi intervenuto provvedendo all’identificazione del 58enne e alla messa in sicurezza dell’arma. Sul posto è poi stata fatta giungere una gazzella dei carabinieri. Insieme, i militari hanno quindi proceduto alla perquisizione del 58enne a caccia di altre eventuali armi, non rinvenute. A conclusione dell’intervento, il coltello posseduto dal 58enne santarcangiolese è stato posto sotto sequestro, mentre il possessore è stato denunciato per porto abusivo di armi.