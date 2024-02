Entrano in pizzeria per rubare 4 euro. Due in manette

Avrebbero prima forzato l’ingresso della pizzeria ’Prima o Poi’ di via Pascoli, per poi dirigersi verso la cassa e svuotarla dei pochi spiccioli all’interno per un totale di 4,50 euro. Così avrebbero agito i due giovani di 22 e 26 anni, un brasiliano e un senegalese, arrestati ieri mattina per l’accusa di furto aggravato in concorso essendo stati riconosciuti come gli autori del colpo messo a segno nella notte con il favore delle tenebre. Stando a quanto ricostruito dagli agenti della questura, tra domenica e lunedì, alle 3 circa i due venivano individuati in viale Praga e controllati dalla polizia che in un primo momento non avrebbe rilevato irregolarità. A cambiare le carte in tavola sarebbe stato un uomo, il titolare della pizzeria derubata, che fermando gli agenti ha poi fatto sapere loro dell’allarme scattato nell’attività distante un centinaio di metri. Visionati i filmati delle telecamere la polizia ha così riconosciuto negli autori del furto i due giovani incrociati prima, che sono stati così nuovamente rintracciati e arrestati per il colpo in pizzeria. Uno dei due, oltre alla refurtiva, aveva con sé anche alcuni grammi di hashish per cui è stato sanzionato.