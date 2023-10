Entrano in servizio le infermiere di famiglia. Alta Valmarecchia capofila del progetto

Alla Casa della comunità di Novafeltria entrano da oggi in servizio le infermiere di famiglia. Presentazione ufficiale alle 18, nella sala parrocchiale di Novafeltria (via della Pieve, 9) insieme alle autorità locali e ai responsabili dell’Ausl Romagna. "La figura dell’infermiera di famiglia – dicono dall’azienda sanitaria – sarà una cerniera tra l’utenza e la rete di servizi e eserciterà le sue funzioni in un ambulatorio dedicato e a domicilio. Collaborerà con pediatri, medici di famiglia e operatori di cura e assistenza". L’alta Valmarecchia sarà il territorio capofila del nuovo progetto, per la prima esperienza-pilota. "È un servizio che stiamo costruendo mettendo in sinergia mondo del volontariato e rete dei servizi sanitari e sociali" precisa Domenico D’Erasmo, del Dipartimento di cure primarie e medicina di comunità di Rimini. Le infermiere di famiglia, per il momento, copriranno l’area di Novafeltria. Saranno contattabili alla Casa della comunità.

Perplesso e ancora sul piede di guerra, intanto, il comitato cittadino ‘Giù le mani dall’ospedale di Novafeltria’ che continua a lanciare appelli a politici e Ausl per un pronto soccorso efficiente al Sacra Famiglia. Per non farlo trasformare in un Cau (centro di assistenza urgenza). "Il pronto soccorso a novafeltria va mantenuto – dicono dal comitato – Con la conversione in Cau di Novafeltria e Santarcangelo, ci sarà un aumento intollerabile di accessi al pronto soccorso di Rimini. Siamo curiosi di vedere chi l’avrà vinta tra Ausl e Regione, durante l’assemblea pubblica convocata l’11 novembre".

Rita Celli