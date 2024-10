Entrano nel vivo i lavori del parcheggio Marvelli: ciclabile deviata

Entrano nel vivo i lavori per il nuovo parcheggio interrato in piazza Marvelli. Si è attesa la fine dell’estate, per evitare troppi disagi legati al cantiere nella zona mare. Ora si fa sul serio. Proprio in questi giorni si stanno completando i cordoli propedeutici alla realizzazione del diaframma, quello che sarà – di fatto – lo scheletro del parcheggio. "Una volta terminato il diaframma, presumibilmente all’inizio del 2025 – spiega il Comune in una nota – inizieranno le vere e proprie operazioni di scavo".

Per consentire l’avanzamento dei lavori, già dalla prossima settimana è previsto l’allargamento dell’area di cantiere sul lato mare. Un allargamento che "prevederà lo spostamento dell’attuale percorso pedonale verso la spiaggia, attraverso la realizzazione di una passerella ampia circa 5 metri che garantirà la piena accessibilità al Parco del mare e alla spiagga". Il nuovo maxi parcheggio in piazza Marvelli avrà 373 posti auto, disposti su due livelli. è prevista anche la realizzazione di 220 stalli destinati a moto e scooter.