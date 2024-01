Entro gennaio regole dei bandi. Avanzano le nuove licenze taxi, elettrici e a misura di disabile

Chissà se è una coincidenza. A pochi giorni dall’inizio del Sigep

il Comune annuncia un nuovo step verso l’aumento del numero di licenze taxi cittadine, 14 in più rispetto alle 72 attuali. "E’ in programma entro il mese di gennaio – puntualizza Palazzo Garampi – l’incontro tra l’amministrazione e le associazioni di categoria in merito alle linee di indirizzo del bando per il rilascio delle nuove licenze taxi per il Comune di Rimini".

Da una recente ricerca del Sole 24 Ore emerge che a Rimini il costo di una ’corsa standard breve’ è 15,6 euro, il sesto più caro in Italia (in testa Ferrara, poi Taranto e Torino).

La bozza di provvedimento ’aumenta taxi’ di Rimini segue il decreto legge approvato lo scorso 5 ottobre dal Governo che ha aperto alla possibilità per i comuni capoluogo di regione, sede di città metropolitana o di aeroporto, di incrementare il numero delle licenze. Non a dismisura, ovviamente: non più del 20 per cento rispetto alle licenze già rilasciate. L’amministrazione comunale ha scelto di intraprendere questa strada "che porterà dunque alla possibilità di rilascio a titolo oneroso di 14 nuove licenze taxi allo scopo di aumentare l’offerta di servizio per la città". Da definire quale sarà il costo di ciascuna licenza. Se sarà basato sui rogiti più o meno recenti di licenze, per Rimini potrebbero viaggiare sui 130-140mila euro ciascuna. In tutto tra 1,8 e due milioni. L’80 per cento dei proventi - lo stabilisce una legge nazionale - va al fondo della categoria tassisti: circa 1,5 milioni. La fetta più piccola, 4-500mila euro, al Comune. Ma sinora su questo niente di ufficiale. "Il provvedimento che sarà presentato alle categorie – conclude il Comune – contiene alcuni aspetti specifici del bando, che prevede una particolare attenzione al trasporto di persone con disabilità (per il quale è previsto l’utilizzo di mezzi adeguatamente attrezzati) e definendo l’alimentazione dei veicoli, prevedendo mezzi a basso impatto ambientale (elettrici e non solo). Meno burocrazia: dopo l’ok si parte. Una volta approvato l’atto infatti non sarà rivisto dalla Provincia, ma trasmesso direttamente alle autorità dei trasporti.

Mario Gradara