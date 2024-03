"Entro Pasqua l’Emporio sarà attivo"

"L’emporio solidale è chiuso dai primi giorni di gennaio" attacca Azione per Riccione. "Il Comune parlò allora di meri problemi burocratici assicurando la riapertura dopo poche settimane. Ora a distanza di oltre due mesi l’emporio rimane inattivo e molte famiglie vengono dirottate alla Croce Rossa o alle singole realtà parrocchiali che ormai non riescono più a sostenere le tante persone in condizione di effettivo bisogno". Il partito di opposizione contesta l’amministrazione, mentre in municipio si apprestano a riaprire l’emporio "entro il mese di marzo, ormai ci siamo" assicura l’assessore al sociale, Marina Zoffoli. L’emporio aveva chiuso "perché la convenzione era scaduta – prosegue l’assessore –. Andava stabilito il definitivo passaggio del bene (confiscato alla criminalità ndr) al Comune, cosa che si è chiusa in febbraio. Finalmente il bene entra nella piena disponibilità del Comune e potrà riaprire". Inoltre "oggi andremo in giunta fissando le linee di indirizzo per l’accesso all’emporio. Vogliamo snellire le procedure. Potrà accedervi, infatti, anche chi verrà segnalato dalle Caritas parrocchiali o dalla Croce rossa, senza l’obbligo di passare per gli uffici dei servizi sociali".