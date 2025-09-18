Eolico davanti alla costa: "La Regione si esprima"

Sul progetto di un impianto eolico off shore davanti alla riviera riminese il tempo dei tentennamenti della Regione è finito, dice Pietro Vignali consigliere regionale di Forza Italia. L’azzurro interviene e piedi pari nei confronti della giunta de Pascale riguardo al progetto che prevede una cinquantina di aerogeneratori da piazzare in tre distinti archi davanti alla costa della riviera riminese, nel tratto compreso tra Cattolica e Rimini. Si tratterebbe di aerogeneratori alti circa 200 metri a cui sommare le pale. Sull’impatto visivo che queste ‘torri’ in mare potrebbero avere si discute da anni. Intanto il progetto prosegue il suo iter amministrativo nei ministeri preposti. Tuttavia, ricorda Vignali, ci sono due elementi da considerare. Il primo è lo stato di stallo del progetto, come di altri progetti eolici nel Paese, generato dal fatto che il governo ha congelato le aste per accedere a contributi pubblici per realizzarli. L’altro è il decreto bollette dell’inverno scorso che tra i vari articoli ne prevedeva uno attraverso il quale le Regioni tornavano ad avere voce in capitolo in materia di impianti eolici off shore. "La Regione Emilia-Romagna - sottolinea Vignali - non si è ancora pronunciata sul parco eolico nel mare Adriatico. Il congelamento degli incentivi statali da la possibilità di riflettere meglio sull’opportunità di costruire un simile enorme impianto sulla costa. La giunta De Pascale non può non dire nulla". Entrando nel merito, "a quanto è dato sapere la giunta regionale non ha ancora reso il proprio parere previsto per gli impianti off-shore da parte delle Regioni costiere dal decreto legge 19/2025. In una interrogazione all’amministrazione regionale di fine aprile avevo appunto sollecitato la stessa ad esprimersi sull’opportunità di un parere contrario a tale progetto. Nella stessa avevo espresso le riserve sul grande impatto ambientale e paesaggistico che avrebbe questo impianto su un’ampia area costiera di riferimento per un territorio che ha proprio nel turismo balneare la sua principale attività". Tuttavia, ricorda il consigliere, "nella risposta il vicepresidente della Regione, Vincenzo Colla, che ha le deleghe per la green economy e l’energia ha ammesso di dover dare un parere ma non ha indicato né quando lo darà, né quale è il suo orientamento. Il rallentamento dell’iter conseguente all’ultimo provvedimento del governo sugli incentivi per la transizione energetica pone nuovi dubbi sulla sostenibilità di un’opera costosissima e irrealizzabile senza incentivi pubblici".

Andrea Oliva