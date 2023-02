La peste di Camus rispecchia ciò che è successo negli ultimi anni a causa del Covid. La maggior parte delle persone, non comprendendo la gravità, era convinta di evitarla proprio come il prefetto di Orano, che si rifiuta di divulgare la notizia della peste e di applicare le quarantene. La paura delle conseguenze della pandemia ha spinto i Governi a prendere misure di sicurezza molto dure. Con la diffusione del Covid in Italia, abbiamo avuto un blocco completo non solo delle attività lavorative, ma anche dei contatti umani, al punto da portare i giovani spesso a chiudersi in se stessi e a deprimersi. Le epidemie hanno effetti negativi sulle relazioni sociali e trasformano le persone in eremiti, terrorizzati dal morbo. È importante non sottovalutare mai nessuna epidemia poiché, se non affrontata da subito, può portare a terribili tragedie, come racconta lo scrittore francese Camus nel suo romanzo, di cui Serena Sinigaglia ha voluto condividere con il pubblico teatrale la sua originale rilettura.