Epifania tra stupore e musica. Dalla Borgo run al concerto del Galli. Re Magi, rievocazione spettacolare

Anche quest’anno le feste natalizie sono arrivate agli sgoccioli. Tra Befane, Re Magi e concerti, ieri sono andati in scena gli appuntamenti dell’Epifania. A san Giuliano la famosa vecchietta con scopa e dolciumi questa volta è arrivata di corsa tra i corridori della Befana Borgo run. Una piccola corsa nel borgo caro a Fellini. I partecipanti sono partiti in mattinata muniti della speciale calza fatta a mano dalle ’befane’ di san Giuliano; attraverso un percorso che si è snodato attraverso i vicoli e i murales dell’antico borgo riminese.

Spazio invece alla trazione dei tre Magi con la rievocazione del Viaggio con i Re Magi, andato in scena nel tardo pomeriggio dal ponte di Tiberio, attraverso piazza Cavour e Tre Martiri, fino all’arrivo davanti al tempio Malatestiano. Una grande festa che ha ripercorso la storia di Gasparre, Melchiorre e Baldassarre, in viaggio per dare il loro benvenuto al bambin Gesù. Quattrocento figuranti, quattro cori, centocinquanta musicisti e dieci nazionalità che insieme hanno formato il ricco corteo in costume con musica, balli e canti tradizionali. L’arrivo dei tre misteriosi maghi dall’Oriente è una tradizione che ha radici lontanissime e che ha potuto rivivere ancora una volta a Rimini, grazie al coinvolgimento di tante realtà locali e centinaia di stranieri residenti in città, provenienti da Perù, Venezuela, Ungheria, Senegal e tante altre nazioni. La rievocazione si è arricchita anche della presenza della Corte di Isotta, l’associazione di animazione storica che ha celebrato i 450 anni dalla morte del pittore e storico dell’arte Giorgio Vasari. In Piazza Cavour è stata esposta una riproduzione del dipinto di Vasari dedicato all’Adorazione dei Magi, conservato nella chiesa di San Fortunato. I tanti turisti e riminesi hanno potuto poi ammirare anche altre opere dedicate ai Magi.

Alla fine ’l’Epifania tutte le feste porta via’, come si dice. E non ci poteva essere finale migliore che il tradizionale Gran Concerto Galli. Nel tardo pomeriggio le porte del teatro si sono aperte per ospitare la Banda città di Rimini, diretta dal maestro Jader Abbondanza. Una selezione dei più importanti e affascinanti brani per banda, a conclusione del Capodanno più lungo del mondo, quello di Rimini. Deci brani, per un concerto che ha visto la partecipazione straordinaria del soprano Elisa Luzi, del tenore Alessandro Moccia e del baritono Manuel Massidda.

Federico Tommasini