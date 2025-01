"Episodi gravi che penalizzano i veri tifosi"

"Ripetiamo sempre le stesse cose, quando ci troviamo davanti a fatti del genere. Ma non ci stanchiamo di dire che queste cose non devono succedere". Il Collettivo Riminese, il club di tifosi biancorossi, commenta con preoccupazione ai fatti successi domenica pomeriggio allo stadio di Gatteo che avrebbe coinvolto riminesi e cesenati. "Dispiace ancora di più perché sono cose che nulla hanno a che fare con il calcio – dicono dal club – ma più in generale con lo sport. Ci fa anche rabbia pensare che poi a pagare eventualmente saranno tutti i tifosi del Rimini. Basti pensare a quello che è successo di recente". Dal Collettivo si riferiscono al divieto di trasferta riservato ai tifosi del basket appena qualche giorno fa, per il derby in casa di Forlì. "Quello che è successo al campo sportivo di Gatteo, ma più in generale fatti di questo genere – sottolineano – certamente non aiuta chi deve prendere queste decisioni a fare diversamente di quanto fatto per il basket". Il sentimento sicuramente è quello di rabbia. "Perchè la stragrande maggioranza dei tifosi non è questo. Anzi, dirò di più, i più sono lontani anni luce da queste cose". Così, i biancorossi temono che presto possa esserci un prezzo da pagare. Tra appena qualche settimana, tanto per fare un esempio banale, il Rimini sarà impegnato a Ferrara, contro la Spal. Contro un avversario storico, con il quale c’è una rivalità accesa. Ecco, i tifosi temono per quella trasferta. "E sarebbe davvero un peccato. Perché ripetiamo, può anche essere ingiusto ma è così: per colpa di pochi alla fine pagano tutti". "Episodi simili non hanno nulla a che fare con il calcio e lo sport in generale che esprime ben altri valori e vanno assolutamente stigmatizzati". Dal Cesena Fc, attraverso le parole del direttore generale Corrado Di Taranto, arriva la ferma condanna a quanto accaduto.