Era a processo per tentato omicidio. Avvelenò il marito col topicida. Condannata a dieci anni di carcere

di Francesco ZuppiroliDieci anni. Tuonano le parole del gup Raffaella Ceccarelli, che ieri mattina ha pronunciato una sentenza di condanna a dieci anni di reclusione per il reato di tentato omicidio pluriaggravato nei confronti della donna 46enne accusata di aver cercato di uccidere il proprio marito somministrandogli ripetutamente dosi di topicida nei pasti. Una sentenza quella del gup del Tribunale di Rimini che accoglie in toto la richiesta della procura, nella persona del sostituto procuratore Luca Bertuzzi, che per la donna aveva chiesto appunto la condanna a dieci anni di reclusione, tenendo conto dello sconto di pena previsto dal rito abbreviato prescelto dall’imputata, che è difesa dall’avvocato Luca Greco, il quale ha già annunciato che farà ricorso in appello una volta lette le motivazioni della sentenza.

La vicenda per cui la 46enne è stata condannata risale al luglio 2022, quando il marito della donna moldava, un 54enne albanese residente a Rimini, aveva iniziato a lamentare forti dolori addominali, che lo avevano costretto a plurimi e ripetuti ricoveri all’ospedale Infermi di Rimini. Una ciclicità di problemi che avevano portato dunque i medici del nosocomio a insospettirsi per la persistenza e la natura dei dolori stessi. Così i sanitari avevano condotto una serie di analisi e accertamenti che avevano portato alla luce la presenza nel sangue dell’uomo di sostanze quali il bromadiolone e il coumatetralyl, principi attivi comunemente usati nei veleni per i topi. L’emergere di tali sostanze negli esami del sangue hanno così fatto immediatamente scattare la segnalazione alla procura di Rimini, dando il via all’inchiesta approfondita condotta dal sostituto procuratore Bertuzzi e affidata agli agenti della squadra mobile.

Durante una perquisizione della polizia nella casa dei due coniugi, gli investigatori avevano così trovato una siringa contenente un liquido rossastro, identificato come bromadiolone. Gli inquirenti avevano così ricostruito in fase di indagine una presunta modalità di avvelenamento sistematico. E la responsabilità era stata subito imputata alla 46enne moldava, che era stata arrestata e posta ai domiciliari. La donna però, attraverso il proprio legale Luca Greco, aveva sostenuto che lei e il compagno mangiassero sempre insieme e che le porzioni per i pasti venivano fatte direttamente a tavola, respingendo l’accusa di avere avvelenato il marito. Alla fine, il giudice ha sposato la tesi dell’accusa, senza accogliere la richiesta di assoluzione o di riqualificazione del reato proposta dalla difesa. Oltre ai dieci anni, la 46enne è stata condannata anche alle pene accessorie e a un risarcimento di 31mila euro.