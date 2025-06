Era scomparso da un giorno . Trovato morto in un dirupo

È stato ritrovato senza vita in fondo a un dirupo di circa 80 metri l’uomo di 58 anni originario di Santarcangelo, la cui scomparsa era stata denunciata dalla moglie. La tragica scoperta è avvenuta nella serata dell’altro ieri, giovedì, al termine di un’operazione di ricerca e recupero condotta dal Soccorso Alpino e Speleologico dell’Emilia-Romagna, stazione Monte Falco, con il supporto dei vigili del fuoco e dei carabinieri.

Stando a quanto emerso, l’uomo si era allontanato dalla propria abitazione nella giornata di martedì. Mercoledì la moglie, non avendo più sue notizie, aveva sporto denuncia di scomparsa. Le ricerche si sono intensificate nel pomeriggio dell’altro ieri, quando nei pressi della rupe di Torriana è stato rinvenuto il furgone intestato alla vittima. È stato a quel punto che i carabinieri hanno richiesto l’intervento del Soccorso Alpino. I tecnici si sono calati dall’alto con tecniche alpinistiche, mentre altre squadre provvedevano alla bonifica dal basso.

Il corpo del 58enne è stato individuato sul fondo della rupe, insieme ai suoi effetti personali, al cellulare e ai documenti di identità. In accordo con il magistrato e alla presenza dei militari dell’Arma, la salma è stata recuperata e trasportata fino alla strada sottostante, dove il medico legale ha potuto constatarne ufficialmente il decesso. Al momento, gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire con esattezza le ultime ore di vita dell’uomo. Tuttavia, gli elementi raccolti sul posto sembrano avvalorare la pista del gesto volontario. Il corpo è stato infine affidato alle pompe funebri, in attesa delle disposizioni della Procura.