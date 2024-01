Era sul Titano un uomo evaso dalla Comunità

Era evaso dalla Comunità Papa Giovanni XXIII di Cesenatico e la Polizia Civile lo ha trovato nei giorni scorsi a San Marino. La segnalazione di ricerca, partita dalle autorità romagnole, è stata diramata anche dalla Centrale operativa interforze del Titano. L’uomo, un 46enne pugliese era evaso dagli arresti domiciliari dalla comunità Papa Giovanni XXIII di Cesenatico dove scontava molteplici pene per reati contro il patrimonio. Il cittadino italiano è stato individuato sul Titano da una pattuglia della sezione Pronto intervento Infortunistica stradale della Polizia Civile nel castello di Serravalle, ospite nell’abitazione di una residente. L’uomo è stato, così, accompagnato al Comando per gli accertamenti del caso. Nei suoi confronti è stato adottato un provvedimento esecutivo ‘ordine allontanamento’ dal territorio sammarinese, convalidato dall’autorità giudiziaria. L’operazione della Polizia Civile è stata svolta in costante contatto con i Carabinieri stazione di Cesenatico.