Erba e cocaina. Blitz a Viserba e Marebello

Lotta alla droga: due blitz della polizia locale di Rimini, uno a Viserba e uno a Marebello. La squadra giudiziaria delle divise comunali ha denunciato complessivamente tre persone per spaccio e sequestrato circa 16 grammi di cocaina, 40 di marijuana, oltre alla somma di 2.300 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Una di queste operazioni è stata portata a termine nel turno serale di mercoledì, quando gli agenti in borghese hanno deciso di intervenire in un appartamento a Viserba, dove da alcune segnalazioni e dai servizi di pedinamento, era stato registrato un sospetto via vai di persone a tutte le ore del giorno e della notte. A conclusione della perquisizione gli agenti hanno sequestrato circa 13 grammi di cocaina, 35 di marijuana e 3 bilancini di precisione. Una parte della sostanza rinvenuta era nascosta nel sotto sella di uno scooter. Due le persone denunciate: un 31enne e un 23enne. Un’altra operazione è stata conclusa dagli agenti della polizia locale a Marebello, in una via vicina al parco Murri, luogo monitorato con grande attenzione dalle forze dell’ordine riminesi. Il pusher – un uomo di 30 anni – è stato notato mentre cedeva delle dosi ai clienti a bordo di una macchina parcheggiata. La successiva perquisizione eseguita nella camera dell’hotel, dove il conducente dell’auto alloggiava, ha consentito di rinvenire anche tutto il materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi e 1.300 euro in contanti. Materiale e soldi sottoposti al sequestro penale. Il 30enne è stato denunciato, in stato di libertà, per detenzione ai fini di spaccio. Le altre 2 persone sono state segnalate alla Prefettura, quali detentori di sostanze stupefacenti per uso personale.