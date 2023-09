Erba sintetica allo stadio comunale

Sono partiti in questi giorni i lavori alo stadio comunale di San Giovanni in Marignano per il rifacimento del campo da calcio a 11 in sintetico: costo, circa 570mila euro. Un intervento atteso da tempo dalla società Accademia Marignanese e dai cittadini. "In questi giorni sono in corso i lavori di smaltimento del vecchio manto che verrà destinato alla discarica – conferma Gianluca Vagnini, assessore ai Lavori pubblici del Comune di San Giovanni – Quindi poi partiranno i lavori veri e propri per il nuovo manto, che crediamo possa essere pronto in circa 2 mesi". Un intervento importante, a carico dell’amministrazione comunale, che darà nuovo risalto e slancio all’impianto comunale e alle sue attività. Uno stadio sempre più importante anche per le società che lì si allenano. Nelle ultime settimane l’Accademia Marignanese è tornata poi sul tema dell’intitolazione dell’impianto a Domenico Bianchi, ex sindaco, scomparso esattamente un anno fa. "L’iter burocratico sta procedendo – ha ribadito il sindaco Daniele Morelli – Si tratta di attendere i tempi tecnici previsti dalle istituzioni".