Erba Vita dona oltre 500 prodotti

Sono circa 500 i prodotti che Erba Vita, l’azienda di Valpharma Group specializzata nella realizzazione di integratori alimentari, ha donato in questi giorni alla Fondazione Banco Farmaceutico. Si tratta di vitamine, prodotti stagionali, tonici ed energetici e integratori per il sistema cardiovascolare. Il primo bancale è stato spedito lo scorso 13 marzo e consegnato al referente per le donazioni aziendali del Banco Farmaceutico che, in base al fabbisogno delle associazioni affiliate, lo distribuirà alle persone più bisognose, non solo sul territorio sammarinese, ma anche su quello italiano. Erba Vita ha creato, a partire da questa occasione, "un flusso di distribuzione interno – spiegano dall’azienda – dove i prodotti non più vendibili ma perfettamente utilizzabili, verranno periodicamente proposti al Banco Farmaceutico per una donazione".