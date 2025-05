Erba Vita in fiera insieme a Pizzolato

Prendi un laboratorio di ricerca e sviluppo con anni di esperienza in fitoterapia (lo studio delle piante) e nutraceutica. Aggiungi un manager appassionato di atletica e di trail running (la corsa per le montagne). Mettici un gruppo di colleghi che amano lo sport e le nuove sfide e una buona dose di creatività. Ed ecco l’incipit della storia che Erba Vita racconterà, in anteprima, a RiminiWellness, la grande fiera dedicata al benessere e allo sport in scena da domani a domenica.

La storia è quella della linea ‘Xformance’: 4 prodotti nuovi di zecca a base di ingredienti naturali, dedicati a tutti gli sportivi. Ad accompagnare la presentazione in anteprima un ospite d’eccezione come Orlando Pizzolato, unico italiano ad aver vinto due volte di fila la Maratona di New York, nel 1984 e 1985. L’atleta interverrà sul tema ‘Allenamento e nutrizione sportiva per migliorare la performance in maratona’, venerdì, alle 14, nell’area nutraceutica del padiglione B4 della fiera, insieme a Sara Campagna.