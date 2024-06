Erbe per guarire dal virus. I 30 testimoni dell’accusa difendono il mago Bindi

Tutti, o quasi, in difesa del mago. In realtà, ieri, al Tribunale di Rimini sarebbero stati ascoltati i testimoni dell’accusa nell’ambito del procedimento per truffa pluriaggravata ed esercizio abusivo della professione medica nei confronti del sedicente mago Orfeo Bindi. Una trentina di testimoni che in aula hanno difeso a spada tratta il presunto omeopata che prometteva di debellare Covid e tumori con polveri a base di zenzero e cannella. Il 68enne infatti stando ai testimoni dell’accusa "era una brava persona". Di più: "Le polverine che ci dava ci facevano stare meglio".

Non è stato dello stesso avviso però in aula un uomo il quale, dopo essersi rivolto a Orfeo Bindi per un tumore alla prostata infine era stato convinto dal proprio medico di base a tornare sui propri passi e riprendere con le cure tradizionali. Tra i testimoni, ieri in aula sono stati sentiti anche i due attori di ’Striscia la Notizia’, il telegiornale satirico che svelò le presunte truffe del sedicente mago nella sua casa ai Padulli.

L’inchiesta su Orfeo Bindi infatti era partita nel 2021 da parte della guardia di finanza coordinata dal pm Davide Ercolani (mentre in aula per l’accusa il pm è Simona Bagnaresi). Bindi stando alle indagini prometteva ai suoi ’seguaci’ facili soluzioni contro il Covid senza "gli effetti collaterali del vaccino", ma anche cure a tumori e altre malattie gravi. Così l’uomo avrebbe promosso rimedi anticonvenzionali tra i più trampalati come le famose polverine a base di zenzero e cannella. Il tutto sempre dietro un lauto compenso da parte dei propri ’pazienti’.

L’uomo a ’Striscia’ si era persino vantato di avere "trovato l’antidoto" al virus: una miscela di erbe, polveri e spezie (tutte sequestrate in fase di indagine), rivendute alle persone che si rivolgevano a lui per "110 euro per il materiale e offerta libera per la consulenza". Orfeo Bindi avrebbe infatti promosso una polverina miracolosa, che il finto omeopata consigliava nache a chi soffriva di gastrite o di altri problemi di salute. Inoltre, l’imputato si vantava anche di avere curato "capi di Stato e ministri" oltre a millantare "diverse lauree".

Infine, stando alle accuse Bindi avrebbe più volte anche sconsigliato ai suoi pazienti di ricorrere al vaccino anti-Covid perché "conosco tutti i componenti, a voi non li dicono, ma io li so". Dopo l’ascolto dei trenta testimoni dell’accusa, ora sarà la volta dei teste della difesa, con udienza programmata per il prossimo 18 novembre, quando verrà esaminato anche l’imputato.