Ergastolo a Vultaggio. Massacrò la compagna con 51 coltellate: nessuno sconto di pena

Nessuno sconto di pena per Simone Benedetto Vultaggio, l’operaio riminese che il 25 giugno 2022 massacrò la compagna Cristina Peroni in via Rastelli, a Rimini. La Corte d’Assise di Rimini ha condannato il 48enne alla pena dell’ergastolo, accogliendo la richiesta del pubblico ministero Luca Bertuzzi e riconoscendogli tutte e quattro le aggravanti (futili motivi, crudeltà, omicidio commesso in occasione dei maltrattamenti e omicidio ai danni della convivente) ipotizzate dall’accusa. Per Vultaggio, l’avvocato della difesa, Massimiliano Orrù, aveva chiesto invece la concessione delle attenuanti generiche e l’esclusione delle aggravanti. L’imputato, secondo la ricostruzione degli agenti della squadra mobile di Rimini, si accanì con particolare violenza e crudeltà sulla 33enne originaria di Roma, raggiunta da 51 coltellate e 14 colpi di mattarello, il tutto alla presenza del figlioletto della coppia, che all’epoca aveva solamente cinque mesi. "In questa vicenda non ci sono né vincitori né vinti, a perdere oggi è stato l’amore" ha commentato l’avvocato Elisabetta Gentile, che rappresentava i familiari di Cristina (ieri in aula era presenta la migliore amica e il compagno della madre) "Riteniamo tuttavia queste sentenze molto importanti perché possono contribuire ad evitare che in futuro qualcun altro possa emulare simili azioni". Oltre alla condanna al carcere a vita, è stata riconosciuta una provvisionale immediatamente esecutiva di 150mila euro a favore del bambino della coppia e di 25mila euro alla madre della vittima.

Vultaggio è stato riconosciuto come capace di intendere e volere dal consulente della Procura, lo psichiatra Federico Boaron, secondo cui il 48enne infatti era lucido e pienamente in possesso delle sue facoltà mentali nel momento in cui si è scagliato contro Cristina e l’ha uccisa davanti al figlio. Una tesi contestata però dal consulente di parte, lo psichiatra Daniele Donati. Secondo la sua perizia l’imputato all’epoca dei fatti sarebbe stato affetto da un disturbo di personalità, rendendo dunque possibile ravvisare in lui la semi-infermità mentale. Dall’indagine sul delitto di via Rastelli, condotta dalla Squadra mobile della polizia e coordinata dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi, è emerso che Vultaggio aveva picchiato e maltrattato Cristina più volte durante la loro relazione, anche quando lei era incinta. Tanto che Cristina era tornata nel paese d’origine, vicino a Roma, insieme al figlio di pochi mesi. Poi lui l’aveva convinta a tornare a Rimini, ma le tensioni erano continuate e lei era pronta a lasciarlo definitivamente. Quella mattina del 25 giugno l’ennesima lite, scoppiata perché Cristina non gli faceva tenere il figlioletto in braccio. Vultaggio è esploso in tutta la sua rabbia e l’ha massacrata brutalmente. Il piccolo è stato affidato per ora dal Tribunale dei minori alla nonna materna, che vive a Mentana in provincia di Roma. I nonni paterni, così come altri famigliari di Vultaggio, hanno avuto il permesso di mantenere i contatti con il bambino e di andare periodicamente a visitarlo. Inoltre concorrono alle spese per il suo mantenimento.

Lorenzo Muccioli