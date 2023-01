’Eri tu’, grinta e profondità nell’ultimo singolo di Filippo Malatesta

"In questo mio nuovo singolo parlo dei cambiamenti che riguardano tutti, il mondo che ci circonda e chi ci sta vicino. Spesso sono anche traumatici e purtroppo quando avvengono, si rimane vittime. Poi però si rinasce e ci si ritrova diversi, cresciuti, anche migliori a volte. Senza dubbio più forti". Descrive così il nuovo brano uscito ieri, il cantautore Filippo Malatesta. Il noto artista verucchiese, dall’album Biutifullove uscito nel 2020, ha oggi pubblicato su tutte le piattaforme, il brano Eri tu: quarto singolo dell’album pubblicato dall’etichetta riminese Yourvoice Records e realizzato durante il periodo del lockdown. Intenso e emozionante, Eri tu è un brano coerente con lo stile musicale che Filippo ha dimostrato in questi 30 anni di carriera. Uno stile che parte dalla grande musica degli anni ‘90, ma che ha saputo rinnovarsi sempre, pur mantenendo come caratteristica intramontabile, la scrittura di canzoni di alto livello cantautoriale. Filippo, all’anagrafe Filippo Baschetti, è un cantautore in attività dal 1992. Tra i protagonisti del Canzoniere dell’estate con ‘La figlia del re’, nello stesso anno apre concerti a Bob Dylan, nel 1993 a Neil Young. "Questo nuovo singolo – dice Filippo – ha grinta e profondità. Racconta dei cambiamenti in cui possiamo essere coinvolti e da cui, a volte, possiamo essere travolti durante la nostra vita". Tutti gli arrangiamenti e il testo sono stati realizzati da Malatesta. L’artista verucchiese è conosciuto dal grande pubblico per essere stato per anni ospite fisso al Roxy Bar di Red Ronnie e per essere stato ospite anche di ’Un disco per l’estate’ a Riccione. Nel 2019, dopo 15 anni dal suo ultimo album ‘Giramondo’ ha fatto uscire un nuovo album ‘Sopra la polvere’. A dicembre 2020 si presenta invece con ‘Biutifullove’.