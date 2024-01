Ermeti e il nuovo cda: "Pronto ad andare avanti"

Il suo pensiero va ben oltre la prossima primavera, quando è in programma il rinnovo delle cariche. Ne è dimostrazione il piano strategico 2023-2028 sul quale c’è la sua firma: Maurizio Ermeti ribadisce di non voler essere "solo un traghettatore". E punta a continuare il suo lavoro alla guida di Ieg. In primavera terminerà il mandato dell’attuale consiglio d’amministrazione di Ieg.

Al momento, per la carica di timoniere, sembra esserci una corsa a tre fra Ermeti, l’ex sindaco Andrea Gnassi e l’ex assessore Gian Luca Brasini. "Quando dico di non voler essere un traghettatore – osserva l’attuale presidente, successore di Lorenzo Cagnoni, in carica da ottobre – non c’è alcuna forma di arroganza nelle mie parole. Un’azienda così importante per il territorio come Ieg non può avere vuoti di governance. Bisogna mettere al primo posto l’interesse dell’azienda ed è quello che ho fatto: il nuovo piano strategico introduce anche un nuovo modello di business per supportare la crescita di Ieg". Si tratta di "creare le condizioni perché la società diventi il primo player fieristico italiano. A questo ambiva Lorenzo Cagnoni, era il suo sogno. Ora mettiamo il massimo impegno per raggiungere questo risultato e magari dedicarlo a lui. Se toccherà ancora a me condurre questo percorso – ammette il presidente, entrato nel cda della Fiera di Rimini nel 1997 – ne sarò felice".

Intanto il nuovo piano strategico ha ricevuto l’apprezzamento degli investitori, con tanto di ripercussioni positive sul titolo di Ieg. "Abbiamo superato il valore al momento dell’entrata in Borsa della società. Un bellissimo segnale". È stato soprattutto l’andamento del 2023 a convincere Ieg a varare un nuovo piano, aggiornando il precedente. "Il settore è in salute, ma noi cresciamo più degli altri. Così – dice Ermeti – mi sono mosso con il team della società per capire se ci fossero le condizioni per avere numeri e proiezioni diversi. Per questo ci siamo messi subito al lavoro. Ed è nato il nuovo business plan".

I cui investimenti saranno "sostenuti in autonomia" da Ieg. "Non abbiamo chiesto l’intervento dei soci pubblici. Questo costituisce un cambiamento perché nel precedente piano non era così. Dal 2024 distribuiremo dividendi tra i 16 e i 20 milioni nel quinquennio".

