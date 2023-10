‘Eroi digitali’ al Palacongressi

‘Eroi digitali’ al palazzo dei congressi. Sono arrivati in 800 da tutta Italia al PalaRiccione. Sono system integrator, fornitori di servizi It, soluzioni cloud, esperti in telecomunicazioni, centralini, managed service provider, operatori software house e provider locali. Sono la community di Nethesis, l’azienda informatica pesarese fondata vent’anni, con 35 mila clienti e una rete di cinquecento reseller in tutto il Paese e 15 all’estero. Saranno al Palas nella giornata odierna.