Eroi digitali, onda di idee e tecnica viva

L’ "onda" che si è abbattuta dolcemente sul Palacongressi di Rimini è riuscita a portare con sé, grazie agli "eroi digitali" che hanno saputo cavalcarla senza lasciarsi travolgere, ispirazione e opportunità di confronto su temi attuali come l’intelligenza artificiale e la sicurezza informatica. "La grande onda" è infatti il titolo della 13esima edizione del "Meeting degli Eroi Digitali", che si è svolto per la prima volta a Rimini, ieri e giovedì, e ha già fatto il record di iscritti con 1000 presenze, organizzato da Nethesis, l’azienda di Pesaro leader di soluzioni Open Source per il business. "Gli eroi digitali sono tutti coloro che fanno parte della nostra community – spiega Cristian Manoni, ceo di Nethesis – La nostra azienda ha deciso di cavalcare questa grande onda divulgando i temi della tecnologia, per chiarirne l’impatto sul mondo e migliorare l’esperienza dei clienti". Centrale, dunque, il settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ma ancora più centrali sono stati i grandi esperti che hanno condiviso esperienze e creato dibattiti. Fra i tanti, Marco Misitano, componente del Comitato Scientifico del Clusit, associazione italiana per la sicurezza informatica, che ha affrontato il tema degli attacchi informatici, in costante aumento in Italia, ed Emanuele Frontoni, co-director del Vrai, che ha trattato l’"importantissima sfida europea" dell’intelligenza artificiale, sottolineando l’importanza di non renderla un sostituto dell’essere umano, per creare una collaborazione ottimale che possa generare fiducia nelle persone. Fra gli ospiti, anche il comico romagnolo Paolo Cevoli. Quelli al Palacongressi sono stati due giorni all’insegna delle sfide e delle opportunità che le nuove tecnologie possono offrire, raccontate attraverso la passione di Nethesis, con l’obiettivo di tirarne fuori il meglio anche per le generazioni future.

