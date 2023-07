Eroina e bici elettriche rubate nascoste in casa: arrestato

Custodiva due bici di dubbia provenienza in un appartamento non lontano dall’ospedale Infermi, che usava anche come base d’appoggio per la preparazione delle dosi di stupefacente da spacciare. E’ finito così in manette un giovane di origini straniere, che giovedì scorso si è trovato davanti gli agenti della dalla polizia locale di Rimini che, dopo alcuni giorni di indagini, hanno bussato alla sua porta. Si è conclusa in questo modo la nuova operazione condotta dalla squadra giudiziaria. Tutto comincia dalle segnalazioni di acuni residenti che parlavano di movimenti sospetti in un appartamento di un condominio, frequentato da diverse persone. urante la perquisizione dell’appartamento gli agenti hanno rinvenuto 5 grammi di eroina, un bilancio di precisione e tutto il materiale necessario al confezionamento delle dosi, oltre a 1.500 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Inoltre il giovane nascondeva in casa 2 biciclette elettriche di un certo valore, di cui una è risultata rubata a Rimini lo scorso giugno e un’altra, di dubbia provenienza.