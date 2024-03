Eros Pagni ’debutta’ al Galli con Pirandello

Al Teatro Galli cala il sipario sulla stagione di prosa con uno dei testi più celebri di Pirandello interpretato da Eros Pagni, per la prima volta sul palco riminese. L’attore va in scena da oggi a venerdì Così è (se vi pare), uno tra i capolavori di Pirandelli, nella versione diretta da Luca De Fusco, alla sua terza collaborazione con Eros Pagni. La celebre commedia tratta il tema della ricerca vana della verità, delle sue contraddizioni e della sua relatività. Protagonista della trama è il signor Ponza, che arriva in una piccola città accompagnato dalla moglie e dalla madre della precedente moglie defunta, dichiarando che il dolore per la perdita della figlia l’abbia resa folle. La follia fa credere all’anziana che l’attuale moglie di Ponza sia la propria figlia. La vecchia signora sostiene invece che il pazzo sia il genero che si ostina a dichiarare morta la prima moglie che è invece ancora viva. L’enigma mette in agitazione gli abitanti del paese che cercano inutilmente di districarsi tra verità e follia. Nel rispondere agli altri e nel dialogare tra loro, i due non hanno più bisogno di fingere che il pubblico non esista: è anzi proprio al pubblico che si rivolgono, ognuno cercado di difendere se stesso, ognuno cercando di mostrare i difetti e la pazzia dell’altro. È proprio questo processo di messa a nudo di se stessi e di racconto della propria vicenda: una sofferenza atroce, ma allo stesso tempo un bisogno ineludibile, in fondo l’unico modo per rivendicare la propria esistenza. Un bisogno che, oggi più che mai, si è in grado di comprendere e che rende vulnerabili, anche attraverso l’ossessiva esigenza di condivisione. Il cast in scena parte dal gruppo già protagonista dell’edizione dei Sei personaggi in cerca d’autore diretta da De Fusco: sul palco insieme a Pagni ci sono Anita Bartolucci, Giacinto Palmarini, Lara Sansone e Paolo Serra.