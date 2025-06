Esame maturità, test finale per 91 studenti . Si parte mercoledì con la prova di italiano

Esami di maturità dietro l’angolo per i 91 maturandi della scuola superiore di San Marino. Per gli altri l’ultima campanella è suonata mercoledì e ora spazio soltanto alle vacanze. Sui banchi gli studenti di quinta superiore ci torneranno mercoledì della prossima settimana per la prima prova scritta, quella di italiano. Il tema darà il via all’esame di Stato, mentre venerdì sarà la volta del secondo scritto, quello che prevede una prova specifica per ogni indirizzo.

Gli 11 maturandi del liceo classico saranno alle prese con il latino, mentre i 21 del liceo linguistico dovranno scegliere, tra inglese, francese, tedesco e spagnolo, due lingue con le quali misurarsi. I 27 allievi del liceo scientifico torneranno sui banchi per lo scritto di matematica. Spazio a economia aziendale, invece, per i 32 studenti del liceo economico. La campanella, per tutti, suonerà alle 8.15.

Dopo le due prove scritte sarà il momento degli orali. Che scatteranno giovedì 26 giugno. "Il valore di questo momento – scrive il segretario di Stato all’Istruzione, Teodoro Lonfernini rivolgendosi ai maturandi – non si esaurisce nel risultato finale, ma risiede anche nella capacità di affrontare una sfida, di gestire l’emozione e di esprimere al meglio le vostre potenzialità. Ogni esame, ogni interrogazione, ogni verifica è un tassello che compone il mosaico della vostra formazione, contribuendo a definire la vostra identità di cittadini consapevoli e di individui preparati ad affrontare il futuro".