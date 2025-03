"Esame urgente per mio figlio: non c’è posto"

Il figlio disabile casca e si fa male al ginocchio. La madre, preoccupata, lo porta al pronto soccorso dove i medici, dopo averlo visitato, prescrivono una risonanza magnetica urgente. "Ma quando sono andata a prenotare l’esame per mio figlio presso il Cup – racconta Cinzia, madre del ragazzo – mi hanno offerto il 17 marzo a Imola come prima data libera. Significa dover attendere quasi due settimane, per una risonanza magnetica urgente: è davvero troppo!". A quel punto la donna ha deciso di provare a prenotare l’esame tramite una farmacia, dove "con mio grande stupore mi hanno proposto l’11 marzo a Riccione: 6 giorni prima. Resta il fatto che per fare una risonanza magnetica che è stata prescritta come urgente dagli stessi medici del pronto soccroso bisogna aspettare una settimana o più. Se invece vai a pagamento, trovi posto subito. Non può funzionare così la sanità a Rimini, dove chi ha più soldi da spendere riceve l’assistenza e le cure migliori".