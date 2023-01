Esami ‘medici’ per i pini "Così preveniamo i rischi"

Un fondo di 400mila euro per censire tutte le piante ‘pubbliche’ in città e fare ad ognuna un’analisi dei rischi. "Abbiamo voluto aumentare in modo considerevole il fondo che il Comune dà a Geat per la cura del verde passando da circa un milione e 450mila euro a oltre un milione e 850mila euro – spiega l’assessore all’Ambiente Christian Andruccioli –. Lo abbiamo voluto fare perché soprattutto in questo periodo diviene importante procedere con un censimento del patrimonio arboreo. Capire le condizioni delle piante, la loro ubicazione, l’età e tutte le informazioni necessarie ad avere una scheda completa dell’alberatura. Poi c’è l’analisi del rischio, altra componente più che mai fondamentale". Non potrebbe essere altrimenti visti gli alberi caduti negli ultimi anni. Il cambiamento climatico ha portato una maggiore frequenza di eventi eccezionali. Se questa è la norma meglio prepararsi a fronteggiarla, hanno pensato in municipio. Il primo indiziato resta il pino. "Questo è dovuto anche all’avanzata età di buona parte dei pini in città. Alberi che nel corso della loro vita hanno dovuto subire anche stress per i lavori alle abitazioni ad esmepio o stradali". L’analisi dei rischi diviene dunque importante per prevenire, ribadisce l’assessore. Il forte maltempo nei giorni scorsi ha riproposto la fragilità di diverse piante crollate al suolo o abbattute in seguito al vento per la pericolosa inclinazione. Il personale inviato da Geat ha dovuto lavorare a lungo per sistemare e mettere in sicurezza strade e abitazioni.

Il grande pino in via Spalato, inclinatosi dopo le raffiche, è stato abbattuto. Troppo rischioso mantenerlo vicino alla ferrovia. Poi ci sono le piante nei giardini privati. Su queste non è possibile fare un censimento, ma la raccomandazione dell’assessore è quella di "informarsi sull’attuale regolamento del verde pubblico e segnalare". Sul futuro dei pini in città, "la nostra intenzione è di confermarne la presenza anche nel futuro regolamento del verde. Potremo prendere in considerazione il cambio di essenza solo in quelle circostanze in cui ci fossero problematiche o rischi".

Andrea Oliva