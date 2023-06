Esami ’veloci’ nei comuni più colpiti: da Novafeltria a Montescudo niente scritti

Centinaia di studenti possono riporre la penna agli esami. Per loro scatterà la procedura semplificata perché rientrando in quei comuni per i quali le conseguenze dell’alluvione sono state maggiori. Anche nel riminese ci sono territori che rientrano nelle circolari del ministero dell’Istruzione. Si tratta di Montescudo-Monte Colombo, Novafeltria, Sant’Agata Feltria, San Leo e Casteldelci. In queste realtà gli studenti che arriveranno all’esame di terza media o alla maturità avranno un esame diverso, basato solo sulla prova orale, anche se sarà diversa rispetto a quella che sosterranno i coetanei negli istituti non coinvolti dall’alluvione. "Gestire una situazione simile sarà molto caotico - premette Simonetta Ascarelli per la Cgil -. Avremo conseguenze anche nel resto degli istituti della provincia frequentati da studenti provenienti dalle aree rientranti in quelle colpite dall’alluvione. Procedure differenziate che potrebbero aprire a una serie di ricorsi. Per di più tutto questo si sa a lezioni terminate, con la difficoltà nell’organizzarsi da parte degli istituti". Nelle scuole medie di San Leo, Novafeltria, Sant’Agata Feltria e Montescudo, l’esame sarà solo orale. Poi c’è il liceo Tonino Guerra di Novafeltria dove saltano gli scritti lasciando la maturità alla sola prova orale strutturate in modo diverso dal previsto, trattandosi di prova unica. Ma ci sono anche tanti altri ragazzi e ragazze che provengono dai comuni in questione e frequentano scuole nel riminese. Per loro i licei e gli istituti professionali dovranno predisporre esami diversi da quelli dei compagni che al contrario sosterranno anche lo scritto.

a.ol.