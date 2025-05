Escavatore rompe tubo del gas. Residenti evacuati e strada chiusa

Momenti di grande tensione e panico si sono vissuti nella mattinata di ieri, in via Tesoro a Verucchio, dove una pericolosa fuoriuscita di gas metano ha fatto temere il peggio e ha richiesto un intervento d’urgenza da parte dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine. Il grave episodio si è verificato attorno alle ore 9.15, quando, durante lo svolgimento di alcuni lavori di scavo all’interno di una proprietà privata, un escavatore ha tranciato di netto una conduttura del gas, provocando una dispersione immediata e molto consistente nell’aria.

L’escavatore era impegnato in un intervento che, secondo quanto riferito dai primi accertamenti, sembrava rientrare tra le operazioni di manutenzione ordinaria, ma che si è trasformato in una situazione di emergenza non appena il mezzo ha intercettato accidentalmente la tubatura. Il punto esatto dell’incidente si trova a ridosso del confine tra l’area del giardino privato e la carreggiata stradale. La rottura improvvisa ha generato una copiosa fuoriuscita di gas che ha subito allarmato gli operatori sul posto e i residenti della zona, anche a causa del forte odore che si è diffuso rapidamente nell’aria.

La chiamata al numero d’emergenza è partita immediatamente, consentendo un pronto intervento delle squadre di soccorso. Sul luogo dell’incidente sono arrivati i tecnici di Sgr, incaricati della gestione della rete del gas, i carabinieri della locale stazione e una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Novafeltria, insieme a personale comunale.

Alle ore 10.30 le operazioni di messa in sicurezza erano ancora in pieno svolgimento, con i pompieri impegnati a sigillare il tratto di conduttura danneggiato e a monitorare costantemente i livelli di dispersione del gas nell’ambiente, al fine di evitare ogni possibile rischio di esplosione.

Per motivi precauzionali, l’intera area circostante è stata evacuata e completamente transennata. È stata inoltre contattata la sindaca di Verucchio, Lara Gobbi, che ha disposto la chiusura temporanea del tratto stradale interessato, garantendo così l’incolumità di residenti, automobilisti e passanti. Fortunatamente non si sono registrati feriti, né si segnalano casi di intossicazione, ma l’episodio ha comunque suscitato forte preoccupazione tra gli abitanti, soprattutto a causa del fortissimo odore di gas. I danni materiali alla proprietà privata e all’infrastruttura della rete del gas sono ancora in fase di valutazione. Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza si sono concluse solo dopo diverse ore, riportando la situazione sotto controllo.