"Escavazione urgente con basse maree"

"Basta rinvii. Aspettiamo il dragaggio della parte a monte del porto da oltre un decennio. Sembrava fatta, con i sondaggi e i primi lavori della draga a metà dicembre. Invece si è persa ogni traccia dell’intervento. Con le basse maree straordinarie di questi giorni le barche galleggiano sul fango. E chi le deve mettere in acqua rimanda forzatamente". Sono sempre più preoccupati i diportisti proprietari di barche a motore. Dal canto suo l’amministrazione comunale ricorda che "i fondi sono già stati stanziati", e segnala di essere in contatto con la ditta appaltatrice, La Dragaggi di Mestre. Ma frena sulla tempistica dell’intervento di rimozione dei fanghi lato monte del porto, che ormai hanno ridotto il pescaggio, con la bassa marea, a zero: barche in secca sul letto di fango, stile Bretagna.

Il Comune afferma che non si può "partire troppo presto con la pulizia dei fondali. Bisogna aspettare almeno la fine delle piogge primaverili... Confidiamo di essere pronti per far partire il dragaggio a primavera". Quando? Non si sa. La ditta appaltratrice "deve solo comunicare con quali mezzi agirà, a monte e a mare della ferrovia. A monte serviranno dei mezzi più piccoli per lavorare in un canale più stretto". Preoccupazione anche al Circolo Nautico: "L’importante è che i due interventi – dice il presidente Nicola Ianniello – a mare e a monte, non si sovrappongano. Ci sarebbe il rischio di veder slittare quello lato mare, che invece quest’anno si spera venga fatto nei tempi".

Nel 2022 è arrivato nel mese di giugno. Record negativo. Dal Comune si limitano a parlare di "intervento a primavera", senza specifica se in aprile, maggio o giugno. "Bisogna tenere presente – conclude Ianniello – che la ditta appaltatrice fa interventi in tutto l’Adriatico, e non solo. Ed è necessario indicare una tempistica per l’intervento, per evitare, come accaduto in passato, di finire in coda alla loro lista". La musica è la stessa per l’annunciato dragaggio del lago del Gelso, dopo le ripetute morìe di pesce per mancanza di ossigeno dell’estate scorsa. Annunciato per "dopo l’estate" (scorsa), l’intervento è slittato, anche questo, "a primavera".