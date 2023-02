Non è bastata una sequela di misure cautelari a suo carico e nemmeno il processo per maltrattamenti e lesioni di cui è imputato un 45enne di origine campana, per fermare la furia dell’uomo, cuoco stagionale in Riviera, dal raggiungere il presunto nuovo fidanzato della ex compagna nel bar dove lavora la donna, una 39enne madre dei loro figli, e rompergli qui il naso a botte, con successiva prognosi per il malcapitato ’rivale in amore’ di 30 giorni. È culminata così una giornata folle per un 45enne che lo scorso 30 gennaio si trovava in aula davanti al giudice per la prima udienza del processo che lo vede imputato appunto per maltrattamenti e lesioni nei confronti della ex compagna. Un’udienza che è risultata essere molto concitata, con la 39enne e il 45enne entrambi presenti in aula per essere ascoltati dal giudice. Al punto tale che dopo 30 minuti circa l’uomo avrebbe abbandonato l’aula. La sua destinazione? Il bar dove lavora l’ex compagna, con in testa un solo obiettivo: farla pagare all’uomo ritenuto il nuovo fidanzato della donna. Così il 45enne campano, difeso dall’avvocato Elisa Pelaccia, ha raggiunto l’uomo e dopo un iniziale diverbio sono seguite le botte e la frattura del naso per il malcapitato. Il giorno dopo, la vittima dell’aggressione ha sporto denuncia nei confronti del 45enne e questo è costato al cuoco campano l’aggravamento della misura cautelare a suo carico con il trasferimento in carcere, così come richiesto dal pubblico ministero Davide Ercolani.

In precedenza infatti il 45enne era già colpito da un divieto di avvicinamento alla ex compagna con obbligo di firma, oltre ad essere già stato in carcere, meno di un anno fa, a seguito di un arresto operato dal personale delle Volanti e avvenuto lo scorso maggio. Quando il 45enne era stato arrestato in flagranza di reato appunto dopo aver picchiato la 39enne mamma dei loro bambini, la quale in quella circostanza era riuscita a chiedere aiuto a una amica, la quale a propria volta aveva successivamente lanciato l’allarme alle forze dell’ordine, che bloccarono l’uomo in strada dove era stato sorpreso inseguire la 39enne.