Esce dall’ospedale e batte la testa

Ha suscitato clamore il caso di un paziente ricoverato all’ospedale di Cattolica che mercoledì, uscito per prendere aria davanti all’ingresso, è caduto procurandosi una ferita alla testa. Secondo la testimonianza di alcuni presenti, mentre "l’uomo perdeva sangue sono arrivati i medici del Primo intervento in attesa del 118, giunto solo dopo 20 minuti". Questo perché l’episodio è avvenuto all’esterno dell’ospedale. Ma a spiegare cos’è successo è la direttrice dell’ospedale, Bianca Caruso: "Il paziente era ricoverato, in attesa di dimissioni. È uscito, aveva ancora il braccialetto, per cui si trattava di un’emergenza intraospedaliera. L’infortunato è tornato nel reparto di Medicina, da dove proveniva. Non doveva essere chiamata l’ambulanza e non è vero che l’attesa è stata lunga. Nel frattempo era intervenuto il medico del reparto. Il paziente ha subito un trauma minore, nulla di grave. È tuttora ricoverato, ma tra un po’ andrà via".