Esce di strada sulla rampa: 44enne estratto dalle lamiere

Attimi di paura nel primo pomeriggio di ieri lungo la superstrada Adriatica. Un uomo di 44 anni, alla guida della propria vettura, una Ford Fiesta, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo dopo aver imboccato lo svincolo "Bellaria Centro" in direzione Ravenna, finendo fuori strada in un fossato. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco di Rimini, che hanno estratto il conducente dall’abitacolo. Nonostante lo spavento e l’impatto, le condizioni dell’uomo non sembrano gravi, ma è stato comunque trasportato in ospedale con un’ambulanza del 118 per accertamenti con un codice di media gravità.

Gli agenti della Polizia Locale di Bellaria Igea Marina hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Restano al momento ancora da chiarire le cause della perdita di controllo del veicolo, che potrebbe essere stata provocata da un malore, un guasto o un’improvvisa distrazione. L’incidente ha causato qualche rallentamento alla viabilità, ma la situazione è tornata rapidamente alla normalità.